Ätna-Vulkanasche kann zu 3D-Druckertinte werden

„Diese Forschung zeigt, wie Abfallprodukte in wertvolle Ressourcen verwandelt werden können. Vulkanasche und Glas könnten künftig als umweltfreundliche 3D-Drucktinten in Bereichen wie Bauwesen und Design Anwendung finden – dort, wo Kreativität und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Diese Arbeit öffnet den Weg für die Umwandlung von Abfall in nützliche Materialien“, so Sabrina Zafarana vom Department für Biologische, Geologische und Umweltwissenschaften der Universität Catania.