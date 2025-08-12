Wohnungsnotstand: Vize-BM Willi nennt neue Zahlen

Tausende warten auf Wohnung

Der ressortzuständige Innsbrucker Vize-BM Georg Willi legt auf Nachfrage der „Krone“ erstmals Zahlen über die konkreten Auswirkungen vor: „Derzeit haben wir 2221 aktive Mietanträge und 414 aktive Eigentumsanträge. In Personen ausgedrückt sind das 4729 Personen auf unserer Warteliste für eine städtische Mietwohnung. Auf eine Eigentumswohnung warten 971 Personen“, erklärt Willi. Ob damit die Zwei-Prozent-Grenze zum Wohnungsnotstand übersprungen ist, scheint noch unklar: „Aussagen bezüglich der Zahl der potenziell anerkannten Wohnungswerbenden lassen sich nach so kurzer Einführungszeit (Anmerkung: 1. Juni 2025) aber noch nicht tätigen“, betont Willi. Durchschnittlich wurden in den vergangenen Jahren mit dem alten System der Zuweisung pro Jahr rund 500 Wohnungen in der Nachbesiedelung und 200 im Neubau vergeben.