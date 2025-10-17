Wow-Erlebnis für Hamilton: „Unglaubliches Gefühl!“

Premiere für Lewis Hamilton: Kurz vor dem Großen Preis der USA wagte der Formel-1-Weltmeister seinen ersten Ausritt. „Es war ein unglaubliches Gefühl“, schwärmt der Brite.
„Es hat sich bewegt, es ist galoppiert, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte“, schildert der 40-Jährige in Austin. Ein bisschen Panik habe er schon kommen, sagt Hamilton, der sonst Rennwagen mit rund 1000 PS steuert.
Jahrelang war das Reiten für ihn kein Thema gewesen. Der Grund: eine Allergie. Er habe Problem beim Atmen bekommen, verrät Hamilton. Nun gab’s den ersten Ausritt: „Es war wow!“
Kein Podestplatz
Während sich Hamilton abseits der Rennstrecke über schöne Erlebnisse freuen kann, läuft es in der aktuellen Formel-1-Saison für den Rekordchampion überhaupt nicht rund.
Seit seinem Wechsel zu Ferrari wartet der Routinier immer noch auf seinen ersten Podestplatz in einem Grand Prix. Man darf gespannt sein, ob ihm der „Wow“-Effekt beim US-Spektakel in Austin Flügel verleiht ...
