Attentat auf russischen Oppositionellen vereitelt

Einen ersten Attentatsversuch auf Ossetschkin hatte es nach dessen Angaben schon 2022 gegeben. Er habe am Abend des 12. September 2022 auf der Fassade seines Hauses in Biarritz einen roten Punkt bemerkt, bei dem es sich um ein Laservisier gehandelt haben könnte und der sich auf ihn zubewegt habe, berichtete Ossetschkin. „Wir haben das Licht ausgemacht, uns auf den Boden gelegt, die Fensterläden geschlossen und die Polizei gerufen.“ Er selbst sowie Polizisten und Nachbarn hätten später Schüsse gehört. „Morddrohungen“ habe er bereits im März 2022 erhalten.