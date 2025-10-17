Schießübungs-Spuren führen zu Vereinen im Pongau

Halbautomatische Waffen, Widerstand gegen die Staatsgewalt und zahlreiche Personenkontrollen und sogar Festnahmen. Vergangenen Samstag sorgten sogenannte Schießübungen auf einem Bauernhof in Vorchdorf in Oberösterreich bekanntlich für Aufsehen. Mitten im Zentrum des großangelegten Polizeieinsatzes: Ein 53-jähriger Offizier aus Salzburg.