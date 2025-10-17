Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Anwalt sieht Nötigung

Strafanzeige: Paar wehrt sich gegen Park-Abzocker

Steiermark
17.10.2025 06:00
Carola und Karlheinz Glück wurden Opfer einer Parkabzocke – doch jetzt wehren sie sich!
Carola und Karlheinz Glück wurden Opfer einer Parkabzocke – doch jetzt wehren sie sich!(Bild: Jauschowetz Christian)

395 Euro sollen Karlheinz und Carola Glück für ein Wendemanöver auf einem Parkplatz im steirischen Kalsdorf berappen – reine Abzocke! Mit ihrem Anwalt erstatten sie nun Strafanzeige wegen Nötigung.

0 Kommentare

Dieses unlautere Geschäftsmodell hat schon viele auf die Palme gebracht – und vor allem um Geld! Auch Karlheinz und Carola Glück sollten abgezockt werden, doch das Ehepaar dreht den Spieß nun um. Was ist passiert? „Am 8. September habe ich in Kalsdorf gewendet, da meine Frau angerufen und gebeten hat, sie abzuholen.“ Dabei fuhr der Steirer über den Parkplatz eines Fitnessstudios – ganze acht Sekunden dauerte das Umkehrmanöver. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine