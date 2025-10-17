Strafanzeige: Paar wehrt sich gegen Park-Abzocker

395 Euro sollen Karlheinz und Carola Glück für ein Wendemanöver auf einem Parkplatz im steirischen Kalsdorf berappen – reine Abzocke! Mit ihrem Anwalt erstatten sie nun Strafanzeige wegen Nötigung.
Dieses unlautere Geschäftsmodell hat schon viele auf die Palme gebracht – und vor allem um Geld! Auch Karlheinz und Carola Glück sollten abgezockt werden, doch das Ehepaar dreht den Spieß nun um. Was ist passiert? „Am 8. September habe ich in Kalsdorf gewendet, da meine Frau angerufen und gebeten hat, sie abzuholen.“ Dabei fuhr der Steirer über den Parkplatz eines Fitnessstudios – ganze acht Sekunden dauerte das Umkehrmanöver.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.