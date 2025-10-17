Strafanzeige: Paar wehrt sich gegen Park-Abzocker

Dieses unlautere Geschäftsmodell hat schon viele auf die Palme gebracht – und vor allem um Geld! Auch Karlheinz und Carola Glück sollten abgezockt werden, doch das Ehepaar dreht den Spieß nun um. Was ist passiert? „Am 8. September habe ich in Kalsdorf gewendet, da meine Frau angerufen und gebeten hat, sie abzuholen.“ Dabei fuhr der Steirer über den Parkplatz eines Fitnessstudios – ganze acht Sekunden dauerte das Umkehrmanöver.