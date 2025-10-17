Vorteilswelt
Thiem im Interview

„Ich vermisse fast nur das Gefühl nach Siegen“

Tennis
17.10.2025 06:30
2019 gewann Dominic Thiem den Titel bei den Erste Bank Open in Wien.
2019 gewann Dominic Thiem den Titel bei den Erste Bank Open in Wien.(Bild: Christian Hofer)

Vor fast genau einem Jahr trat Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle von der großen Tennisbühne ab, Freitagabend wird er ein Mini-Comeback beim Red Bull BassLine geben. Mit der „Krone“ sprach der US-Open-Sieger 2020 davor im Interview über dauerhafte Schmerzen, seine aktuelle Arbeit und die Situation in Österreichs Tennis.

Vor einem Jahr feierte Dominic Thiem seinen großen Abschied von der Tennisbühne. Heute greift der US-Open-Sieger von 2020 zum Auftakt der Erste Bank Open beim Red Bull BassLine noch einmal zum Schläger. Davor gab er der „Krone“ in der Red Bull Energy Station vor der Wiener Stadthalle ein Interview:

