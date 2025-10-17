„Ich vermisse fast nur das Gefühl nach Siegen“

Vor fast genau einem Jahr trat Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle von der großen Tennisbühne ab, Freitagabend wird er ein Mini-Comeback beim Red Bull BassLine geben. Mit der „Krone“ sprach der US-Open-Sieger 2020 davor im Interview über dauerhafte Schmerzen, seine aktuelle Arbeit und die Situation in Österreichs Tennis.
Vor einem Jahr feierte Dominic Thiem seinen großen Abschied von der Tennisbühne. Heute greift der US-Open-Sieger von 2020 zum Auftakt der Erste Bank Open beim Red Bull BassLine noch einmal zum Schläger. Davor gab er der „Krone“ in der Red Bull Energy Station vor der Wiener Stadthalle ein Interview:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.