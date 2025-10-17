„Ich vermisse fast nur das Gefühl nach Siegen“

Vor fast genau einem Jahr trat Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle von der großen Tennisbühne ab, Freitagabend wird er ein Mini-Comeback beim Red Bull BassLine geben. Mit der „Krone“ sprach der US-Open-Sieger 2020 davor im Interview über dauerhafte Schmerzen, seine aktuelle Arbeit und die Situation in Österreichs Tennis.