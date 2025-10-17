Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Energiesteuern: Schuss ins Knie

Kolumnen
17.10.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

Wissen Sie, was der Liter Benzin beim letzten Tanken gekostet hat? Nämlich nur der Treibstoff? Das wären lächerliche 94 Cent gewesen (statt 1,50 bis zu fast zwei Euro), 55 Prozent von dem Betrag, den Sie bezahlt haben, entfallen auf Steuern und Abgaben.

Und jetzt droht bei der CO2-Steuer eine neuerliche Verteuerung. Es ist grotesk: Obwohl über die teure Energie bei uns gejammert wird (übrigens zu Recht), knallt der Staat überall noch einmal gewaltige Steuern drauf. Beim Sprit sind es wie erwähnt 55 Prozent, beim Strompreis ein Drittel und so weiter.

Hohe Energiesteuern heizen die Inflation weiter an – mehr noch: Sie bringen unsere Wirtschaft in eine unnötig gefährliche Situation. Der Standort Österreich ist dadurch ein sündteurer geworden.

Mit den hohen Energiesteuern wollte man den Ausstieg aus der fossilen Energie beschleunigen, geworden ist das aber ein Schuss ins Knie.

Bleiben wir gleich bei der CO2-Steuer: Wo gibt es die noch außer in der EU und ganz besonders in Österreich? Nirgends! Unsere Industrie hat dadurch einen klaren Wettbewerbsnachteil. Wo wird man eine neue Fabrik bauen? Kaum in Österreich, lieber dort, wo es keine Extra-Steuern gibt.

Die hohen Steuern auf Energie sind ein hausgemachter Fehler, der dringend korrigiert gehört. Dem Klima hilft es auch nichts, wenn statt bei uns in anderen Regionen investiert wird, wo es solche Steuern nicht gibt.

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
235.878 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.157 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.798 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Macron begrub De Gaulles Erbe
„Krone“-Kommentar
Energiesteuern: Schuss ins Knie
„Krone“-Kommentar
Kopftuchverbot: Auch Symbolpolitik ist wichtig
Weil der Mensch zählt
Die „Krone“ bleibt die Nummer 1 der Österreicher
„Krone“-Kommentar
Ewiger Frieden oder Atomkrieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf