„Dreh bei -12 Grad im Wald war ungemütlich“

Die Rolle der Polizistin Alice übernimmt TV-Star Silvia Schneider: „Regisseur Andreas Schmied mag starke Frauen, ja, die beiden Protagonisten tragen den Film, aber die Personen rundherum sind fast ausschließlich Frauen, die mitten im Leben stehen.“ Eine vieldiskutierte Sex-Szene mit Paul Pizzera sei ganz entspannt abgelaufen: „Paul und ich kennen uns schon länger, wir mögen uns und mir war in der Vorbereitung der Szene irgendwann das drüber reden zu lange, wer jetzt was wie machen soll. Ich habe gesagt: Du greifst mich an, wo du willst und ich greif dich an, wo ich will, trink ma ein Bier und dann schießen wir das. Und so war es dann.“