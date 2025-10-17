Vorteilswelt
Nach Sturz in Studio

Früherer Kiss-Gitarrist Ace Frehley ist tot

Society International
17.10.2025 06:36
Die Familie von Ace Frehley ist „tief erschüttert und untröstlich“.
Die Familie von Ace Frehley ist „tief erschüttert und untröstlich“.(Bild: AP/Richard Drew)

Ace Frehley, früherer Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. Woran der 74-jährige Musiker in Morristown im US-Staat New Jersey starb, ist noch unklar. Wenige Wochen zuvor war Frehley allerdings im Tonstudio schwer gestürzt. Er erlitt dabei dem Vernehmen nach eine Hirnblutung.

Laut dem Promi-Portal „TMZ“ musste Frehley nach seiner Hirnblutung im Krankenhaus künstlich beatmet werden. Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als „wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten“ in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. „Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein“, hieß es weiter. „Wir sind tief erschüttert und untröstlich“, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. 

Ace Frehley ohne Schminke bei der Eröffnung eines Hard-Rock-Cafés im Stadion der New York ...
Ace Frehley ohne Schminke bei der Eröffnung eines Hard-Rock-Cafés im Stadion der New York Yankees im Jahr 2009(Bild: AFP/DON EMMERT)

Gründungsmitglied und „Spaceman“
Frehley wurde als „Spaceman“ mit silbernem Make-up und spektakulären Bühnenshows weltberühmt. 1973 gründete er gemeinsam mit Gene Simmons, Paul Stanley und Peter Criss die Band in New York. Nach seinem Ausstieg 1982 verfolgte Frehley eine Solo-Karriere, kehrte aber 1996 für die große Reunion-Tour zurück. 2001 stand er zum letzten Mal mit Kiss auf der Bühne. Zuletzt veröffentlichte er 2024 das Rockalbum 10,000 Volts.

Als Teil von Kiss wurde er 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen „I Was Made for Lovin‘ You“, „Rock and Roll All Nite“ und „Black Diamond“.

