Historische Leistung

Schöne Geste! Teamkollegen feiern Marko Arnautovic

Fußball International
17.10.2025 06:43
Marko Arnautovic bekam von seinen Mitspielern eine Torte mit der Nummer eins geschenkt.
Marko Arnautovic bekam von seinen Mitspielern eine Torte mit der Nummer eins geschenkt.(Bild: Krone KREATIV/urbantschitsch mario, instagram.com/crvenazvezdafk)

Nicht nur in Österreich, auch in Serbien würdigt man die großartigen Leistungen von Marko Arnautovic: Nach der Einstellung eines neuen ÖFB-Torrekords wurde der 36-jährige Stürmer von seinen Teamkollegen bei Roter Stern Belgrad gebührend gefeiert.

0 Kommentare

Die Jagd nach dem Torrekord von Toni Polster hat ein Ende. Vor acht Tagen avancierte Marko Arnautovic beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation mit einem Viererpack zum neuen Rekordtorschützen Österreichs. Rekordnationalspieler ist der Wiener bereits seit September 2022. In mittlerweile 128 Länderspielen hat er nun 45 Tore erzielt - eines mehr als Polster.

Das muss gefeiert werden! Am Rande einer Trainingseinheit von Roter Stern Belgrad gab’s am Donnerstag eine Torte mit der Nummer eins für „Arnie“. Seine Teamkollegen gratulierten ihm zur historischen Leistung, anschließend posierte man noch für gemeinsame Fotos.

Noch makellos
Mit neun Siegen aus neun Spielen liegt Roter Stern Belgrad in der serbischen SuperLiga an der Tabellenspitze. Am Sonntag (19.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet das Heimspiel gegen FK IMT. Dann soll auch Rekordmann Arnautovic, der in vier Ligaspielen bislang ein Tor erzielte und vier Assist lieferte, wieder zuschlagen.

