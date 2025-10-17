Schöne Geste! Teamkollegen feiern Marko Arnautovic

Nicht nur in Österreich, auch in Serbien würdigt man die großartigen Leistungen von Marko Arnautovic: Nach der Einstellung eines neuen ÖFB-Torrekords wurde der 36-jährige Stürmer von seinen Teamkollegen bei Roter Stern Belgrad gebührend gefeiert.
Die Jagd nach dem Torrekord von Toni Polster hat ein Ende. Vor acht Tagen avancierte Marko Arnautovic beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation mit einem Viererpack zum neuen Rekordtorschützen Österreichs. Rekordnationalspieler ist der Wiener bereits seit September 2022. In mittlerweile 128 Länderspielen hat er nun 45 Tore erzielt - eines mehr als Polster.
Das muss gefeiert werden! Am Rande einer Trainingseinheit von Roter Stern Belgrad gab’s am Donnerstag eine Torte mit der Nummer eins für „Arnie“. Seine Teamkollegen gratulierten ihm zur historischen Leistung, anschließend posierte man noch für gemeinsame Fotos.
Noch makellos
Mit neun Siegen aus neun Spielen liegt Roter Stern Belgrad in der serbischen SuperLiga an der Tabellenspitze. Am Sonntag (19.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet das Heimspiel gegen FK IMT. Dann soll auch Rekordmann Arnautovic, der in vier Ligaspielen bislang ein Tor erzielte und vier Assist lieferte, wieder zuschlagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.