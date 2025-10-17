Schöne Geste! Teamkollegen feiern Marko Arnautovic

Die Jagd nach dem Torrekord von Toni Polster hat ein Ende. Vor acht Tagen avancierte Marko Arnautovic beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation mit einem Viererpack zum neuen Rekordtorschützen Österreichs. Rekordnationalspieler ist der Wiener bereits seit September 2022. In mittlerweile 128 Länderspielen hat er nun 45 Tore erzielt - eines mehr als Polster.