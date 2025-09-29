Staatsanwaltschaft bekämpft alle zehn Freisprüche

Gruppe mit „viel Freizeit“

Wenig spricht er indes über die zehn jungen Männer, von denen fünf vorbestraft sind. Sie hatten in verschiedenen Konstellationen, teilweise zusammen oder hintereinander, Geschlechtsverkehr mit dem 12-jährigen Kind, das sich älter ausgegeben hätte: „Das Beweisverfahren hat ganz klar zu Freisprüchen geführt“, verkündete Herr Rat die Entscheidung des Schöffensenats. Zur Freude der Angeklagten und ihrer zehn (männlichen) Verteidiger. Die im Prozess teils erstaunliche Aussagen tätigten: „Es ist eine Gruppe, die viel Freizeit hat und ihre Sexualität besonders intensiv auslebt“, meinte einer. „Es war nichts gegen den Willen des Opfers, sondern es gab vollkommene Zustimmung.“ Das Mädchen habe „gefallen wollen“.