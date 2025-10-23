Mit Ratgebern Lebenskrisen meistern

Selbsthilfebücher und Lebensberater boomen – denn viele suchen Impulse, Halt und neue Wege in ihrem Leben. Wir verlosen 11 kraftvolle Ratgeber, die dir in Beziehungen, Krisen, Selbstwert oder Stressbewältigung helfen können. Jetzt mitmachen und dein Buch-Exemplar gewinnen!
Selbsthilfebücher sind mehr als Ratgeber – sie sind Begleiter auf inneren Wegen. Sie öffnen neue Perspektiven, geben Tools und Denkimpulse mit, um persönliche Blockaden zu überwinden und das eigene Potenzial zu entfalten. In unserer Verlosung haben wir 11 ausgewählte Werke zusammengestellt: von Energie und Resilienz über Beziehungen, Führung und Krisenbewältigung bis hin zur Nervenregulation. Jeder Titel zielt darauf ab, dir im Alltag echte Impulse zu geben.
Dieses Buch verbindet die Prinzipien der Internal Family Systems (IFS)-Therapie mit praktischen Übungen. Es zeigt, wie du alte Muster erkennst, emotionale Wunden heilst und Selbstmitgefühl entwickelst – für mehr Klarheit und innere Freiheit.
Sich in Beziehungen gesehen, wertgeschätzt und geliebt fühlen – das wollen wir alle. Tun wir das nicht, suchen wir die Fehler häufig bei unserem Gegenüber. Doch wie „Holistic Psychologist“ Nicole LePera betont, können wir uns nicht auf andere verlassen, wenn es darum geht, uns wertvoll und verbunden zu fühlen – dies muss aus uns selbst kommen.
Auf Basis der faszinierenden Erkenntnisse der Mind-Body-Medizin zeigt sie, wie die Beziehungen zu unseren frühesten Bezugspersonen unsere Verbindungen als Erwachsene prägen und wie wir uns aus diesen Mustern befreien können: indem wir selbst Verantwortung übernehmen für ungestillte Bedürfnisse, frühkindliche Wunden und Konditionierungen erkennen und für ein Gefühl der Sicherheit in Körper und Geist sorgen. Erst dann können Beziehungen wirklich gelingen. Mit vielen wirkungsvollen Übungen und Impulsen.
Was die Seele stark macht: von Naturerfahrung bis Psychedelika. Bas Kast präsentiert wissenschaftlich fundierte und selbst erprobte Strategien, um das eigene seelische Wohlbefinden zu steigern.
Krisen, Stress, Zukunftsängste: Um unser psychisches Wohlbefinden ist es derzeit nicht allzu gut bestellt. In seinem Hörbuch geht Bestsellerautor Bas Kast der Frage nach, was wir selbst dafür tun können, um (wieder) in die innere Balance zu finden. Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und vieler Selbstversuche stellt er 10 alltagstaugliche und leicht anzuwendende Strategien vor, die gegen Alltagsstress, chronische Erschöpfung und depressive Verstimmungen helfen. Ein Kompass für alle, die nach mehr Energie, Ausgeglichenheit und Freude im Leben suchen.
Selbstvertrauen ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Lebenseinstellung. Egal, womit wir konfrontiert sind – ob wir mit Selbstzweifeln kämpfen, eine schwierige Lebensphase meistern oder zu unserem stärksten Selbst heranwachsen wollen – Roxie Nafousi hat einen Plan. In diesem Leitfaden zeigt die weltweit anerkannte Expertin für Selbstentwicklung, wie wir unser Selbstvertrauen wie einen Muskel aufbauen können. Mit der Mischung aus praktischen Ratschlägen, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und ihrem eigenen Lebensweg zeigt sie, wie wir in acht einfachen Schritten die Zukunft gestalten können, die wir verdienen.
Bist du gestresst, genervt, antriebslos, erschöpft? Mit RELOAD hat Heilpraktikerin und Life-Coach Tala Mohajeri ein Programm entwickelt, mit dem du dein Energiedepot wieder füllst. In diesem Mitmach-Buch findest du 52 Impulse mit unkomplizierten, alltagstauglichen und praktischen Anleitungen für die essenziellen Bereiche des Lebens: Körper und Seele, Liebe und Beziehung, Geld und Beruf, Umfeld und Umwelt.
Energie für vier Lebensbereiche: Körper & Seele, Liebe & Beziehungen, Umfeld & Umwelt, Geld & Beruf. Mit Übungen, Impulsen und Platz für eigene Notizen – Woche für Woche zu mehr Balance.
Sich gut um sein seelisches Wohlbefinden zu kümmern, fällt vielen Menschen gar nicht leicht. Oft haben wir verinnerlicht, erst die anderen zu versorgen – für uns selbst bleibt dann weder Zeit noch Energie. Fehlen hilfreiche Vorbilder, übernehmen wir unbewusst ungünstige Muster und merken erst spät, dass etwas schiefläuft.
In diesem liebevoll illustrierten Buch vermitteln renommierte Therapeutinnen und Therapeuten die 10 wichtigsten Kompetenzen und Strategien: z. B. Selbstmitgefühl, ein hilfreicher Umgang mit belastenden Gefühlen und Gedanken sowie das Loslassen alter Muster. Denn Selbstfürsorge kann man lernen und einüben – man muss nur wissen, wie.
Die Arbeitswelt wandelt sich rasant: Wie können Führungskräfte nicht nur Ergebnisse erzielen, sondern ihre Mitarbeitenden nachhaltig inspirieren und motivieren? Was wäre, wenn Arbeit nicht nur Sicherheit bietet, sondern Sinn stiftet und Freude bereitet?
Marcus Hein beleuchtet die Herausforderungen moderner Führung und liefert praxisnahe Strategien: Motivation verstehen, neurobiologische Grundlagen nutzen, Prinzipien Neurologischer Führung anwenden, Vision und Sinn stiften, Ziele wirksam kommunizieren sowie Mitarbeitende auswählen, onboarden, entwickeln und binden – damit Teams aufblühen und außergewöhnliche Erfolge erzielen.
In einer persönlichen Krise kommt eine Herausforderung selten allein. Häufig sind es drei Faktoren, die untrennbar miteinander verbunden sind: Stress, Traurigkeit und Unsicherheit. Das Buch bietet allen, die sich durch stressige und verwirrende Zeiten kämpfen und dabei Traurigkeit sowie Selbstzweifel verspüren, praktische Tipps, die in den Alltag passen.
Daniela Voigt zeigt Methoden, die helfen, persönliche Stressquellen besser zu managen und positive Gewohnheiten zu entwickeln – damit du wieder Boden unter den Füßen spürst, selbst wenn alles andere ins Wanken geraten ist.
Christoph Ebenbichler ist Sportwissenschaftler und unterstützt nach seiner aktiven Karriere Spitzensportler bei der Rückkehr nach Verletzungen. Als er 2021 bei einer Skitour stürzt und sich schwer am linken Bein verletzt, reißt es ihm den Boden unter den Füßen weg. Zunächst fällt er in ein tiefes Loch – doch dann beginnt die Recherche.
Da ein praktischer Ansatz fehlte, entwickelte er ein Fünf-Schritte-Programm, das ihm selbst neuen Lebensmut gab: Akzeptanz, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Reflexion und Konsequenz. Mit Übungen und Impulsen, einem Vorwort von Skisprung-Legende Toni Innauer und vielen praxiserprobten Strategien, um Rückschläge zu verkraften und Resilienz aufzubauen.
Der Übergang in den Ruhestand birgt Chancen, aber auch Herausforderungen. Dieses Buch inspiriert dazu, die dritte Lebensphase aktiv und sinnerfüllt zu gestalten – mit praktischen Tipps für neue Routinen, soziale Aktivität und innere Balance, damit der Ruhestand zur schönsten Zeit des Lebens wird.
Dr. Luc Swinnen zeigt, wie der Vagusnerv als „Entspannungsnerv” Körper und Geist verbindet. Mit einfachen, alltagstauglichen Übungen lässt sich Stress regulieren, Angst lindern und das Immunsystem unterstützen – für mehr innere Ruhe und körperliche Balance.
