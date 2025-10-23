Mit Ratgebern Lebenskrisen meistern

Sich in Beziehungen gesehen, wertgeschätzt und geliebt fühlen – das wollen wir alle. Tun wir das nicht, suchen wir die Fehler häufig bei unserem Gegenüber. Doch wie „Holistic Psychologist“ Nicole LePera betont, können wir uns nicht auf andere verlassen, wenn es darum geht, uns wertvoll und verbunden zu fühlen – dies muss aus uns selbst kommen.

Auf Basis der faszinierenden Erkenntnisse der Mind-Body-Medizin zeigt sie, wie die Beziehungen zu unseren frühesten Bezugspersonen unsere Verbindungen als Erwachsene prägen und wie wir uns aus diesen Mustern befreien können: indem wir selbst Verantwortung übernehmen für ungestillte Bedürfnisse, frühkindliche Wunden und Konditionierungen erkennen und für ein Gefühl der Sicherheit in Körper und Geist sorgen. Erst dann können Beziehungen wirklich gelingen. Mit vielen wirkungsvollen Übungen und Impulsen.