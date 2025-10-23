Vorteilswelt
Bücher zu gewinnen

Mit Ratgebern Lebenskrisen meistern

Gewinnspiele
23.10.2025 06:26
(Bild: Adobe stock – loreanto)

Selbsthilfebücher und Lebensberater boomen – denn viele suchen Impulse, Halt und neue Wege in ihrem Leben. Wir verlosen 11 kraftvolle Ratgeber, die dir in Beziehungen, Krisen, Selbstwert oder Stressbewältigung helfen können. Jetzt mitmachen und dein Buch-Exemplar gewinnen!

Selbsthilfebücher sind mehr als Ratgeber – sie sind Begleiter auf inneren Wegen. Sie öffnen neue Perspektiven, geben Tools und Denkimpulse mit, um persönliche Blockaden zu überwinden und das eigene Potenzial zu entfalten. In unserer Verlosung haben wir 11 ausgewählte Werke zusammengestellt: von Energie und Resilienz über Beziehungen, Führung und Krisenbewältigung bis hin zur Nervenregulation. Jeder Titel zielt darauf ab, dir im Alltag echte Impulse zu geben.

Die „Krone“ verlost nun Exemplare der vorgestellten Bücher. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, wählen Sie Ihr Buch aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 3. November, 09:00 Uhr

