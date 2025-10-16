Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden

Hetzerische Äußerungen

Seitens des Bundesheeres gab es jedoch dienstrechtliche Konsequenzen. Ebenso brisant: Der Offizier steht dem Verein „Institut für freie Forschung und Förderung der Menschenrechte“ als Vizepräsident vor. Dessen Präsident ist Ex-Nationalrat Karlheinz K. (62), der unter anderem wegen hetzerischer Äußerungen über Homosexualität („Kultur des Todes“) schon 2008 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde.