Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Waffenübungen

Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden

Oberösterreich
16.10.2025 18:00
Schwer bewaffnete Trupps der Polizei hatten vergangenen Samstag die Waffenübung in Vorchdorf ...
Schwer bewaffnete Trupps der Polizei hatten vergangenen Samstag die Waffenübung in Vorchdorf gesprengt.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Die polizeilichen Ermittlungen zur Causa Vorchdorf in Oberösterreich sind wohl noch länger nicht abgeschlossen. Der verdächtige Offizier und Rädelsführer verfügt offenbar über sehr bedenkliche Verbindungen – die „Krone“ kennt die Details.

0 Kommentare

Die Ermittlungen der Polizei zu Waffenübungen auf einem Bauernhof in Vorchdorf waren am Donnerstag noch im Gang. Offenbar ist die Faktenlage nicht so eindeutig, wie es zunächst den Anschein erweckte. „Wir warten auf den Abschlussbericht“, bestätigte Kerstin Kutsam, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

Beim Bundesheer kann ein etwaiges Disziplinarverfahren gegen jenen Generalstabsoberst, der im Zuge der Festnahmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt worden ist, erst eingeleitet werden, wenn der Abschlussbericht vorliegt. Der 53-jährige Offizier gilt generell als dubiose Figur mit Hang zum Rechtsextremismus.

19 Menschen wurden vorübergehend festgenommen.
19 Menschen wurden vorübergehend festgenommen.(Bild: WH)

Ehrengäste verließen empört den Raum
Wie berichtet, soll der Salzburger 2018 bei einer Veranstaltung des Kameradschaftsbundes in Geretsberg mit einer rassistischen Rede aufgefallen sein. Mehrere Ehrengäste verließen damals empört den Raum. Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelte wegen des Verdachts der Verhetzung, stellte das Verfahren später aber ein.

Hetzerische Äußerungen
Seitens des Bundesheeres gab es jedoch dienstrechtliche Konsequenzen. Ebenso brisant: Der Offizier steht dem Verein „Institut für freie Forschung und Förderung der Menschenrechte“ als Vizepräsident vor. Dessen Präsident ist Ex-Nationalrat Karlheinz K. (62), der unter anderem wegen hetzerischer Äußerungen über Homosexualität („Kultur des Todes“) schon 2008 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde.

Lesen Sie auch:
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Samstag in Vorchdorf im Einsatz.
Krone Plus Logo
Waffen-Übungen am Hof
Brisante Wende: Oberst hielt rechtsextreme Rede!
15.10.2025
Krone Plus Logo
Einsatz in Vorchdorf
Pistolen, Gewehre: Darum nahm Cobra 19 Leute fest
15.10.2025

Holocaustleugner
2010 war K. Organisator eines Treffens mit dem Holocaustleugner Bernhard Schaub am Christofberg in Kärnten. Der Oberst und K. sind auch beruflich als Gesellschafter einer Firma verbunden.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.266 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.838 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.521 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
OÖ-Beifahrerin dabei
Nach Babypause startet sie mit Ehemann bei WM-Lauf
Waffenübungen
Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden
Traurige Gewissheit
In Bayern vermisster Student tot in Donau gefunden
Norbert Höpoltseder
Ex-Polizist wird neuer Chef der SPÖ-Pensionisten
Gegen den Ärztemangel
Jungärzte gaben gute Bewertungen für Ausbildung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf