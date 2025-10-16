Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich

Große Kinotour durch Österreich

Gestern, am 15. Oktober 2025 startet die große Tournee durch Österreich mit der großen krone.tv Premiere in der Wiener Milleniumscity. Mit dabei waren alle Stars des Films, welche sich ein Stelldichein gaben und Fragen rund um den Film beantworteten und für Fans Autogramme und Fotos gaben. Auch einige glückliche „Krone“-Leser konnten bei der exklusiven Österreich-Premiere den Film vor allen anderen sehen.