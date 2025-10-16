Vorteilswelt
Bis 24. Oktober

Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich

Wien
16.10.2025 13:00

Paul Pizzera und Otto Jaus kehren auf die große Leinwand zurück! Mit „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ startet ab 16. Oktober die heiß erwartete Fortsetzung ihres Kinohits – und das Erfolgsduo geht dazu persönlich auf große Österreich-Tour.

Nach „Pulled Pork“ legen Paul Pizzera und Otto Jaus noch eins drauf: „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ führt das Publikum erneut mitten hinein in ein wildes Netz aus Spionage, Verschwörungen und skurrilen Abenteuern. Der Film, bringt nicht nur Humor, sondern auch Action, Emotion und jede Menge Starpower ins Kino.

Wieder im Mittelpunkt: Flo Kienzl (Pizzera) und Eddi Kovac (Jaus), die nach ihrem letzten Abenteuer eigentlich zur Ruhe kommen wollten. Doch als Samira (Gizem Emre) plötzlich wieder auftaucht – mit mysteriösen Gegnern im Schlepptau und einem Hinweis auf einen sagenumwobenen Schatz im Toplitzsee – geraten die beiden Brüder erneut in ein gefährliches Spiel. Geheimdienste, dunkle Organisationen und alte Familiengeheimnisse sorgen für Spannung bis zur letzten Minute.

Neben Pizzera und Jaus glänzen auch Benno Fürmann, Melissa Naschenweng, Silvia Schneider, Anna Strigl, Eva Maria Frank und Michael Rast in markanten Rollen. Regie und Produktion liefern ein Kinoerlebnis, das Witz, Tiefgang und den typischen Pizzera-&-Jaus-Schmäh perfekt vereint.

Große Kinotour durch Österreich
Gestern, am 15. Oktober 2025 startet die große Tournee durch Österreich mit der großen krone.tv Premiere in der Wiener Milleniumscity. Mit dabei waren alle Stars des Films, welche sich ein Stelldichein gaben und Fragen rund um den Film beantworteten und für Fans Autogramme und Fotos gaben. Auch einige glückliche „Krone“-Leser konnten bei der exklusiven Österreich-Premiere den Film vor allen anderen sehen. 

„Krone“-Moderatorin Sasa Schwarzjirg mit Pizzera & Jaus am Red Carpet vor der großen ...
„Krone“-Moderatorin Sasa Schwarzjirg mit Pizzera & Jaus am Red Carpet vor der großen Österreich-Premiere(Bild: Imre Antal)
Vor dem Filmstart bedankte sich die Stars des Films bei den weit mehr als 600 Gästen vor Ort, ...
Vor dem Filmstart bedankte sich die Stars des Films bei den weit mehr als 600 Gästen vor Ort, die den Film vorab erleben konnten.(Bild: Karas Nathalie)

Natürlich durfte auch der bewährte Schmäh zwischen Pizzera & Jaus nicht fehlen. 

Doch Wien ist den Stars des Films Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider nicht genug, weshalb diese bis zum 24. Oktober quer durch Österreich touren und für deren Fans an ausgewählten Kinostandorten anzutreffen sind. 

  • 16.10.2025 – Dieselkino, Gleisdorf

  • 16.10.2025 – Cineplexx, Graz 

  • 17.10.2025 – Kino Freistadt, Freistadt

  • 17.10.2025 – Hollywood Megaplex, Pasching

  • 17.10.2025 – Cineplexx, Linz

  • 23.10.2025 – Starmovie, Steyr

  • 23.10.2025 – Cineplexx, Salzburg 

  • 24.10.2025 – Cineplexx, Wiener Neustadt

  • 24.10.2025 – Cineplexx Donauzentrum, Wien

Mit Charme, Schmäh und musikalischem Witz liefern Pizzera & Jaus einmal mehr Unterhaltung auf höchstem Niveau – diesmal live, persönlich und ganz nah dran am Publikum. Wer sich diese einzigartige Kino-Tour entgehen lässt, verpasst ein echtes Stück österreichische Unterhaltungskultur.

