Herrenloser Lkw-Reifen beschädigte drei Autos

Was war denn da auf der Umfahrung Ebelsberg in Oberösterreich los? Drei entgegenkommende Autos wurden am Mittwoch gegen 17.20 Uhr durch einen rollenden Lkw-Reifen beschädigt. Zuvor hatte es einen Reifenplatzer gegeben. Der Lkw-Lenker fuhr einfach weiter.
Der noch unbekannte Lkw-Lenker fuhr auf der Ebelsberger Umfahrung Richtung Norden und hatte einen Reifenplatzer. Dadurch rollte der Reifen davon und krachte in den Gegenverkehr, sodass drei Pkw beschädigt wurden; verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Zeugen sollen sich melden
Der Lkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Kennzeichen ist leider nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Linz unter 059133 454800 in Verbindung zu setzen.
