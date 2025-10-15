In nur einer halben Stunde zwei Bleifüße erwischt

Biker ohne Führerschein

Unmittelbar nach Beendigung der Amtshandlung, ging den Beamten der nächste Raser ins Netz: Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Steyr wurde mit 88 km/h gemessen. Bei der Anhaltung stellte sich heraus, dass der 59-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist und damit auch keinen Führerschein vorweisen konnte.



1,08 Promille

Einen solchen hätte er auch umgehend abgeben müssen. Sein Alkotest ergab 1,08 Promille. Beide Fahrzeuglenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.