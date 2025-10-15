In nur einer halben Stunde zwei Bleifüße erwischt

Sie waren buchstäblich schneller als die Polizei erlaubt: Binnen nur einer halben Stunde zogen Beamte der Landesverkehrsabteilung in Wolfern zwei Raser aus dem Verkehr. Aber nur eine davon musste ihren Führerschein abgeben.
Die Beamten führten im Ortsgebiet von Niederlindach Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 11.30 Uhr erwischten sie eine 27-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land, die bei erlaubten 50 km/h mit 102 km/h unterwegs war. Aufgrund dessen wurde ihr der Führerschein vorläufig abgenommen.
Biker ohne Führerschein
Unmittelbar nach Beendigung der Amtshandlung, ging den Beamten der nächste Raser ins Netz: Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Steyr wurde mit 88 km/h gemessen. Bei der Anhaltung stellte sich heraus, dass der 59-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist und damit auch keinen Führerschein vorweisen konnte.
1,08 Promille
Einen solchen hätte er auch umgehend abgeben müssen. Sein Alkotest ergab 1,08 Promille. Beide Fahrzeuglenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
