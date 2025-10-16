Zehnjähriger Bub von einem Kleinbus erfasst

In seiner Heimatgemeinde Aigen-Schlägl in OÖ wollte ein Zehnjähriger am Donnerstagnachmittag die Straßenseite wechseln. Dabei wurde er von einem Kleinbus eines 73-Jährigen aus Nebelberg erfasst. Der Bub kam verletzt ins Krankenhaus.
Ein Zehnjähriger aus Aigen-Schlägl war am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf einem Gehsteig in seiner Heimtagemeinde neben der Schlägler Hauptstraße Richtung Kreisverkehr Schlägl unterwegs. Als der Junge unmittelbar nach der „Großen Mühl Brücke“ die Straßenseite wechseln wollte, wurde er vom Kleinbus eines 73-Jährigen aus Nebelberg erfasst.
Dabei wurde der Zehnjährige unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.
