Zehnjähriger Bub von einem Kleinbus erfasst

Ein Zehnjähriger aus Aigen-Schlägl war am Donnerstag gegen 16.10 Uhr auf einem Gehsteig in seiner Heimtagemeinde neben der Schlägler Hauptstraße Richtung Kreisverkehr Schlägl unterwegs. Als der Junge unmittelbar nach der „Großen Mühl Brücke“ die Straßenseite wechseln wollte, wurde er vom Kleinbus eines 73-Jährigen aus Nebelberg erfasst.