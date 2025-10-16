Jungärzte gaben gute Bewertungen für Ausbildung

„Spitäler stellen zu wenig ein“

Was dem Obmann noch auf der Seele liegt: „Oft wird der Ärztemangel der Ärztekammer in die Schuhe geschoben.“ Schuld seien aber die Spitäler, die zu wenig Basisärzte einstellen würden. Die Basisausbildung dauert ein Jahr und folgt auf das Praxisjahr nach dem fünfjährigen Studium.