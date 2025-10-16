Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen den Ärztemangel

Jungärzte gaben gute Bewertungen für Ausbildung

Oberösterreich
16.10.2025 16:29
Eine gut bewertete Abteilung lockt viele Kandidaten an (Symbolbild)
Eine gut bewertete Abteilung lockt viele Kandidaten an (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Die Ärzteausbildung in Oberösterreich schnitt bei Studienabsolventen gut ab – es reichte für das bundesweit zweitbeste Ergebnis. Was eine gute Bewertung bewirken kann, erklärt der OÖ. Kurienobmann. Er erzählt auch, wo er die wahre Ursache des Ärztemangels verortet.

0 Kommentare

Schon zum dritten Mal ließ die OÖ. Ärztekammer junge Ärztinnen und Ärzte die heimische Ausbildungssituation auf ihrer Abteilung bewerten. Das Ergebnis war durchaus erfreulich: In Sachen Ausbildungsqualität landete unser Bundesland nach dem Burgenland mit der Gesamtnote 4,89 von 6 auf Platz zwei. Bei der Entscheidungskultur, der Betriebskultur und der Kategorie „Evidence based medicine“ bekam Oberösterreich sogar die Goldmedaille.

Bewertungen locken Ärzte
„Mit guten Bewertungen kann eine Abteilung Absolventen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum anlocken“, so Harald Mayer, Kurienobmann der angestellten Ärzte bei der OÖ. Ärztekammer. Dennoch gibt es Aufholbedarf, etwa dass die ausbildenden Fachärzte mehr Zeit für die Ausbildung bekommen, wie auch Turnusärztevertreterin Cornelia Sitter betonte.

„Spitäler stellen zu wenig ein“
Was dem Obmann noch auf der Seele liegt: „Oft wird der Ärztemangel der Ärztekammer in die Schuhe geschoben.“ Schuld seien aber die Spitäler, die zu wenig Basisärzte einstellen würden. Die Basisausbildung dauert ein Jahr und folgt auf das Praxisjahr nach dem fünfjährigen Studium. 

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Oberösterreich
Gegen den Ärztemangel
Jungärzte gaben gute Bewertungen für Ausbildung
OK Linz
Kunst aus Afrika mit Drama, Trauma, Tennis
Landestheater Linz
Junges Theater: Die Zootiere hinter dem Zaun
Eventtipps in OÖ
Wildkatzen, Weine und Wissenschafter mit Humor
Bis 24. Oktober
Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf