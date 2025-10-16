Vorteilswelt
Wildkatzen, Weine und Wissenschafter mit Humor

Oberösterreich
16.10.2025 14:00
Am Wochenende warten spannende und unterhaltsame Events in OÖ
Am Wochenende warten spannende und unterhaltsame Events in OÖ(Bild: Krone KREATIV/Constantin Film Österreich, St. Barbara Friedhof, Gianmaria Gava)

Großartige Unterhaltung wartet auf die Oberösterreicher am Wochenende: Den Stars hautnah sein kann man in Freistadt bei der Filmpremiere „Neo Nuggets“ mit Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider. Konzertgenuss gibt es mit Filiah & ELYA in Weyer oder mit dem Janoska Ensemble in Waldhausen. Und Feinschmecker werden im Turm 9 in Leonding mit den edelsten roten Tropfen aus dem Burgenland verköstigt.

