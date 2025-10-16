Wildkatzen, Weine und Wissenschafter mit Humor

Großartige Unterhaltung wartet auf die Oberösterreicher am Wochenende: Den Stars hautnah sein kann man in Freistadt bei der Filmpremiere „Neo Nuggets“ mit Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider. Konzertgenuss gibt es mit Filiah & ELYA in Weyer oder mit dem Janoska Ensemble in Waldhausen. Und Feinschmecker werden im Turm 9 in Leonding mit den edelsten roten Tropfen aus dem Burgenland verköstigt.