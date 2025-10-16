AK prangert an: Arbeiter fallen um Milliarden um

„Ungerecht und kurios“

2024 haben Voll- und Teilzeitbeschäftigte nach Kammerangaben in Österreich insgesamt 169 Millionen Über- und Mehrarbeitsstunden geleistet. Rund ein Viertel davon werde nicht ordentlich kompensiert, weder durch Geld noch durch Zeitausgleich. Das sei nicht nur ungerecht, sondern auch „völlig kurios angesichts der derzeit laufenden Debatte über angeblich zu wenig Arbeitsbereitschaft und zu viel Teilzeitarbeit“, betont Stangl.