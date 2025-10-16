Ex-Polizist wird neuer Chef der SPÖ-Pensionisten

Der Neue an der Spitze des Pensionistenverbandes Oberösterreich wird eine Zeit lang in doppelter Mission unterwegs sein: SPÖ-Politiker Norbert Höpolts-eder ist seit 2008 Bürgermeister von Weißkirchen an der Traun. Für das kommende Jahr ist der Wechsel an der Spitze der Gemeinde geplant, einen Kronprinzen hat der ehemalige Polizist schon auserkoren. Am Bürgermeistersessel soll nach ihm sein aktueller Vize Patrick Krutzler Platz nehmen. Er ist 32 Jahre alt und hat die SPÖ im Ort bereits übernommen.