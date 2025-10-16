150 Mio. € Schulden: ESIM-Tochter nun auch pleite

Das vorhandene Vermögen des Unternehmens belaufe sich nach Buchwerten auf rund 155 Mio. Euro, reduziere sich laut Eröffnungsantrag jedoch unter Insolvenz- bzw. Liquidationsprämissen auf einen realistisch erzielbaren Wert von lediglich rund 1,72 Mio Euro, hieß es weiter. Ob eine Wertberichtigung in diesem Umfang tatsächlich notwendig ist, müsse geprüft werden.