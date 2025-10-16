Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konkurs-Hammer in Linz

150 Mio. € Schulden: ESIM-Tochter nun auch pleite

Oberösterreich
16.10.2025 12:31
Das Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro verschuldet, jetzt traf es auch ...
Das Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro verschuldet, jetzt traf es auch die Holding.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Einen Tag nach dem Konkurs des Linzer Spezialchemieunternehmens ESIM Chemicals GmbH ist jetzt auch über das Vermögen der Mutter, die ESIM Holdings und Management Services, ein Konkursverfahren eröffnet worden. Elf Beschäftigte und sieben Gläubiger sind betroffen, die Verbindlichkeiten sollen rund 150 Millionen Euro betragen.

0 Kommentare

Das vorhandene Vermögen des Unternehmens belaufe sich nach Buchwerten auf rund 155 Mio. Euro, reduziere sich laut Eröffnungsantrag jedoch unter Insolvenz- bzw. Liquidationsprämissen auf einen realistisch erzielbaren Wert von lediglich rund 1,72 Mio Euro, hieß es weiter. Ob eine Wertberichtigung in diesem Umfang tatsächlich notwendig ist, müsse geprüft werden.

Den größten Anteil am vorhandenen Vermögen bilden laut der Kreditschützer die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (rund 92 Mio. Euro) sowie Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (rund 53,6 Mio. Euro). Liegenschaftsvermögen seien nicht vorhanden.

Lesen Sie auch:
Riesen-Insolvenz in Linz: Das Chemieunternehmen Esim Chemicals ist mit 118 Millionen Euro ...
Chemie-Unternehmen
118 Mio. Euro Schulden: Riesen-Insolvenz in Linz
15.10.2025

Konkursantrag über Tochter bereits eröffnet
Am Mittwoch war über die Tochter Chemicals GmbH ein Konkursverfahren eröffnet worden. Passiva von über 118 Mio. Euro stehen Aktiva von 3,8 Mio. Euro gegenüber. Betroffen sind 289 Beschäftigte und rund 190 Gläubiger, wie AKV und KSV1870 berichteten.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.120 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
230.387 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.838 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Oberösterreich
Bis 24. Oktober
Pizzera & Jaus auf großer Kino-Tour in Österreich
Unbezahlte Überstunden
AK prangert an: Arbeiter fallen um Milliarden um
Konkurs-Hammer in Linz
150 Mio. € Schulden: ESIM-Tochter nun auch pleite
Traurige Gewissheit
In Bayern vermisster Student tot in Donau gefunden
Krone Plus Logo
„Hatten wir noch nie“
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf