Polizei „lotste“ verirrte Schwammerlsucherin heim

Die Polizei – dein Freund und Helfer: Nachdem sich eine 71-Jährige aus dem Bezirk Braunau (OÖ) am Mittwochnachmittag beim Pilze sammeln im Weilhartsforst verirrt hatte, wurde sie von einem Motorradpolizisten gerettet und quasi „heimgelotst“.
Die Frau bemerkte gegen 15.30 Uhr, dass sie sich im Weilhartsforst im Gemeindegebiet von Geretsberg verirrt hatte. Trotz längerer Suche konnte sie weder ihren Wagen noch einen Weg aus dem Wald finden. In ihrer Verzweiflung wählte sie den Polizeinotruf und erhielt rasch Hilfe. Ihr Handy konnte geortet werden und zwei Polizeistreifen, davon eine Motorradstreife, begaben sich zum verorteten Punkt.
Nach kurzer Zeit gefunden
Dieser lag einige hundert Meter im Wald und konnte nur zu Fuß erreicht werden. Nach kurzer Zeit fand der Motorradpolizist die Frau und begleitete sie aus dem Wald. Die Frau blieb unverletzt und wurde von der zweiten Streife zu ihrem Auto zurückgebracht.
