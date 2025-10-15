Polizei „lotste“ verirrte Schwammerlsucherin heim

Die Frau bemerkte gegen 15.30 Uhr, dass sie sich im Weilhartsforst im Gemeindegebiet von Geretsberg verirrt hatte. Trotz längerer Suche konnte sie weder ihren Wagen noch einen Weg aus dem Wald finden. In ihrer Verzweiflung wählte sie den Polizeinotruf und erhielt rasch Hilfe. Ihr Handy konnte geortet werden und zwei Polizeistreifen, davon eine Motorradstreife, begaben sich zum verorteten Punkt.