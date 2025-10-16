Mädchen (15) prallte mit Moped gegen ein Auto

Laut Zeugen unterwegs ohne Licht

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, und die 15-Jährige stürzte. Die Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Zwei Unfallzeuginnen gaben an, dass die 15-Jährige ohne Licht unterwegs gewesen sei.