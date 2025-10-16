Mädchen (15) prallte mit Moped gegen ein Auto

Wieder ein schwerer Unfall mit einer Mopedlenkerin. In Schwertberg (OÖ) prallte eine 15-jährige Einheimische mit ihrem Zweirad auf einer Kreuzung gegen einen Pkw. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Zeugen wollen gesehen haben, dass sie gegen 19 Uhr ohne Licht unterwegs gewesen war.
Die 15-Jährige aus Schwertberg fuhr mit ihrem Moped am Mittwoch gegen 19.10 Uhr auf der Schwertberger Straße L1412 im Ortsgebiet von Poneggen Richtung Niederzirking. Zur selben Zeit bog ein 68-Jähriger aus Perg mit seinem Pkw von der Stelzhamerstraße kommend in die L1412 ein.
Laut Zeugen unterwegs ohne Licht
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, und die 15-Jährige stürzte. Die Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Zwei Unfallzeuginnen gaben an, dass die 15-Jährige ohne Licht unterwegs gewesen sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.