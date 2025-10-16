Vorteilswelt
Unfall auf Kreuzung

Mädchen (15) prallte mit Moped gegen ein Auto

Oberösterreich
16.10.2025 06:57
Das Mädchen wurde vom Notarzt versorgt. (Symbolbild)
Das Mädchen wurde vom Notarzt versorgt. (Symbolbild)(Bild: Jauschowetz Christian)

Wieder ein schwerer Unfall mit einer Mopedlenkerin. In Schwertberg (OÖ) prallte eine 15-jährige Einheimische mit ihrem Zweirad auf einer Kreuzung gegen einen Pkw. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Zeugen wollen gesehen haben, dass sie gegen 19 Uhr ohne Licht unterwegs gewesen war.

0 Kommentare

Die 15-Jährige aus Schwertberg fuhr mit ihrem Moped am Mittwoch gegen 19.10 Uhr auf der Schwertberger Straße L1412 im Ortsgebiet von Poneggen Richtung Niederzirking. Zur selben Zeit bog ein 68-Jähriger aus Perg mit seinem Pkw von der Stelzhamerstraße kommend in die L1412 ein.

Laut Zeugen unterwegs ohne Licht
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, und die 15-Jährige stürzte. Die Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Zwei Unfallzeuginnen gaben an, dass die 15-Jährige ohne Licht unterwegs gewesen sei.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
