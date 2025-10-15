Causa Waldmann: Politik ist vor Justiz nicht immun

Entscheidung am Donnerstag

Nach dem Konflikt steht Aussage gegen Aussage. Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt ist dem Verdacht des Vergehens der Körperverletzung nachzugehen. Da sich Waldmann bei den Ermittlungen der Polizei auf sein Landtagsmandat berufen hatte, ist zur Klärung des Falles notwendig, ihn von seinem Recht der Zeugnisverweigerung zu entbinden. Der Immunitätsausschuss hatte bereits – wie berichtet – einstimmig empfohlen, diesem Ansinnen Folge zu leisten. Donnerstag zu später Stunde ist ebenso im Landtag mit einer klaren Entscheidung zu rechnen.