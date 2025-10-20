„Eurotrash“: Die letzte Reise von Mutter und Sohn

In einem Taxi durch die Alpen – im Gepäck: Wodka, Schlaftabletten und viel Geld. Was nach Krimi klingt, ist eine tragikomische Reise durch die verkorkste Beziehung einer Mutter zu ihrem Sohn: Das Stück „Eurotrash“ von Christian Kracht – die Hauptrollen spielen Petra Morzé und Benedikt Steiner – ist nun in Linz zu sehen. Die erste Premiere war bereits im Sommer im Stadttheater Gmunden unter der Intendanz von Karin Bergmann erfolgt, wir haben darüber berichtet.