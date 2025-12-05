„Der Kunde bekommt bei uns alles, nicht nur Lebensmittel, das ist eine wesentliche Positionierung von uns“, sagt Schrenk. Natürlich sei die Konkurrenz aus dem Internet ein Thema, aber: „Wir schließen zum Beispiel die verkauften Elektrogeräte auch an oder nehmen alte Geräte mit. Dieser Service unterscheidet uns vom Online-Handel.“