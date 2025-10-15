Betonteile und Lauge auf Arbeiter geschleudert

Schwere Verletzungen erlitt ein junger Arbeiter am Mittwochvormittag bei einer Explosion in Esternberg. Bei Arbeiten in einem Wasserkanal war eine sogenannte Absperrblase explodiert, Betonteile und ätzende Lauge wurden auf den 25-Jährigen geschleudert.
Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Esternberg. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war mit Arbeiten an einem Wasserkanal beschäftigt. Dabei sollte er ein vorhandenes Betonrohr mit einem neuen verbinden. Zu diesem Zwecke trug der Mann auf die Verbundstelle ein Gemisch aus Sand, Zement und Laugenmittel auf und setzte eine Absperrblase ein.
Ursache ist noch explodiert
Diese Blase befand sich aufgeblasen im neuen Rohr. Aus noch unbekannten Gründen explodierte die Blase und damit das neue Betonrohr. Aufgrund des Drucks wurden mehrere Betonteile weggeschleudert. Einige davon trafen den 25-Jährigen am Oberkörper. Außerdem gelangten Teile der Zementmischung mit der ätzenden Lauge in dessen Augen. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.