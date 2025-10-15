Betonteile und Lauge auf Arbeiter geschleudert

Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Esternberg. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war mit Arbeiten an einem Wasserkanal beschäftigt. Dabei sollte er ein vorhandenes Betonrohr mit einem neuen verbinden. Zu diesem Zwecke trug der Mann auf die Verbundstelle ein Gemisch aus Sand, Zement und Laugenmittel auf und setzte eine Absperrblase ein.