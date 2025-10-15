Kim Kardashian verkauft jetzt Schamhaar-Höschen

Waschmaschine oder Shampoo?

Und die Fans? Die bewegen sich angesichts der pikanten Höschen derzeit ein wenig zwischen Unglauben und absoluter Ekstase. „Wer hat danach gefragt??“, schrieb ein Fan etwa völlig verdutzt. „Was zur Hölle ...“, wunderte sich ein anderer. Und noch ein weiblicher Fan fragte entsetzt: „Ich zahle gutes Geld fürs Waxing und du erklärst mir, dass einige Menschen dafür zahlen würden, um das wieder raufzutun?“

Andere können über Kardashians neuen Höschen-Knaller nur lachen. „Waschen wir das jetzt in der Waschmaschine oder müssen wir Shampoo und Conditioner verwenden“, scherzte ein Fan, während ein weiterer witzelte: „Ed Gein hätte das sicherlich geliebt.“