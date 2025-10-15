Vorteilswelt
Nicht ihr Ernst!

Kim Kardashian verkauft jetzt Schamhaar-Höschen

Star-Style
15.10.2025 18:00
Kim Kardashians neueste Wäsche-Kreation ist so skandalös, dass sie sogar verpixelt werden muss!
Kim Kardashians neueste Wäsche-Kreation ist so skandalös, dass sie sogar verpixelt werden muss!(Bild: instagram.com/skims)

Nicht ihr Ernst! Das dachten sich wohl viele Fans von Kim Kardashian, als sie sich durch die neuesten Instagram-Postings ihrer Marke Skims wischten. Denn die Reality-TV-Queen hat gerade eine neue – ziemlich pikante – Kollektion auf den Markt gebracht: Schamhaar-Höschen!

Nach dem Nippel-BH hat Kim Kardashian jetzt den neuesten Wäsche-Coup auf den Markt gebracht. Denn wie die 44-Jährige auf ihrem Insta-Kanal und dem ihrer Wäschemarke Skims stolz berichtete, gibt es bei ihr künftig auch Höschen mit Fake-Intimbehaarung zu kaufen. 

Passt der Teppich zum Vorhang?
Und nicht nur das! Ihre Kundinnen haben nämlich auch noch die Qual der Wahl, denn die Tangas, die den klingenden Namen „The Ultimate Bush“ tragen, gibt es in vielen verschiedenen Varianten. 

In ihrer Instagram-Story warb Kim Kardashian schon fleißig für ihre haarigen Höschen.
In ihrer Instagram-Story warb Kim Kardashian schon fleißig für ihre haarigen Höschen.(Bild: instagram.com/kimkardashian)

Ob gekräuselt oder glatt, ob schwarz oder blond: Die große Auswahl von Kims Schamhaar-Höschen ist auch Thema des schrägen Werbevideos, das ebenfalls auf Social Media veröffentlicht wurde. 

Die Quizsendung mit dem klingenden Namen „Does The Carpet Match the Drapes“ („Passt der Teppich zu den Vorhängen“), geht der Moderator der Frage nach, ob „die Haare da oben zu den Haaren da unten“ passen. Und die „Enthüllung“ passt zu Kardashians pikantem Werbeslogan: Denn ab sofort kann „dein Teppich jede Farbe haben, die du dir wünschst“.  

Sehen Sie hier den schrägen Werbespot für Kim Kardashians haarige Höschen:

Waschmaschine oder Shampoo?
Und die Fans? Die bewegen sich angesichts der pikanten Höschen derzeit ein wenig zwischen Unglauben und absoluter Ekstase. „Wer hat danach gefragt??“, schrieb ein Fan etwa völlig verdutzt. „Was zur Hölle ...“, wunderte sich ein anderer. Und noch ein weiblicher Fan fragte entsetzt: „Ich zahle gutes Geld fürs Waxing und du erklärst mir, dass einige Menschen dafür zahlen würden, um das wieder raufzutun?“

Andere können über Kardashians neuen Höschen-Knaller nur lachen. „Waschen wir das jetzt in der Waschmaschine oder müssen wir Shampoo und Conditioner verwenden“, scherzte ein Fan, während ein weiterer witzelte: „Ed Gein hätte das sicherlich geliebt.“

Einige wenige Fans feierten die Idee von Kim Kardashian allerdings. „Bring den Busch zurück“, oder „Ich nehme gleich drei“, jubelten diese in den Kommentaren.

Schamhaar-Höschen schon ausverkauft!
Und auch, wenn viele Fans zuerst an einen Aprilscherz glaubten, der Erfolg gibt Kim Kardashian wieder einmal recht. Denn nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart waren die haarigen Höschen im Skims-Onlineshop schon restlos ausverkauft ...

