Schulterverletzung

U21-Teamspieler Schöller fehlt Rapid wochenlang

Bundesliga
15.10.2025 18:24
Jakob Schöller verletzte sich beim U21-Match gegen Wales.
Jakob Schöller verletzte sich beim U21-Match gegen Wales.(Bild: GEPA)

Hiobsbotschaft für Rapid: Die Grün-Weißen müssen mehrere Wochen auf Jakob Schöller verzichten. 

Der Innenverteidiger erlitt laut Klubangaben am Dienstag beim EM-Qualimatch mit Österreichs U21-Nationalteam gegen Wales eine Bänderverletzung im Schultereckgelenk.

Unser U21-Team erlitt einen herben Rückschlag.
EM-Qualifikation
U21-Team kassiert Pleite gegen Schlusslicht
14.10.2025

Die Blessur wird zwar ohne Operation behandelt, dennoch ist der erst kürzlich von einer langen Verletzungspause zurückgekehrte Schöller wieder lange außer Gefecht.

