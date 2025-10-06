Schulpflicht: Haben Sie Schule geschwänzt?

Wer die Schule schwänzt, verletzt seine Schulpflicht. Doch fast jeder und jede ist während der Schulzeit mal unerlaubt ferngeblieben. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat nun einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der höhere Strafgebühren bei Schulpflichtverletzungen vorsieht. Unsere Community-Mitglieder stehen gespalten zu dem Vorschlag. SchuldsinddieAnderen kann dem Gesetzesentwurf Positives abgewinnen, Schweiger hingegen fordert die Unterstützung von Sozialarbeitern und Maryl findet zwar die Idee nicht schlecht, doch zweifelt an einer realen Umsetzung.