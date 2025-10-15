Sechs Ausländer verlieren wegen Postings US-Visum

Trump macht Rhetorik „radikaler Linker“ verantwortlich

Kirk war vor rund fünf Wochen erschossen worden, als er auf einem Uni-Campus im Bundesstaat Utah im Freien gesprochen hatte. Der Tod des einflussreichen Trump-Unterstützers und bekanntem Gesicht der amerikanischen Rechten entfaltete in den USA enorme politische Schlagkraft. Trump machte kurz nach der Tat die Rhetorik „radikaler Linker“ dafür verantwortlich.