Basketball: Völliger Wahnsinn im Belgrad-Derby

Was während eines ganz normalen Derbys in Belgrad so abgeht – im Basketball, wohlgemerkt ... Knapp 20.000 Zuschauer in der Halle feierten den dramatischen Heimsieg von Partizan gegen Roter Stern in letzter Sekunde. Mittendrin: Ex-Bundesliga-Kicker Ilco Naumoski, seit Kurzem auch Buch-Held, der uns dieses Video zukommen hat lassen.