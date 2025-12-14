Rapid: Nach Fiasko droht nun Abflug aus Top-sechs

Wann, wenn nicht heute!? Nach nur einem Punkt aus den letzten sieben Pflichtspielen tanzt Rapid in Linz an, kommt es hier zum Duell der Kellerkinder. Denn Blau-Weiß verlor die jüngsten sieben Liga-Matches, in einer Tabelle seit Runde acht (siehe rechts) stehen beide Teams am Ende davon. Ob man in solch einer Krise von Grün-Weiß überhaupt drei Punkte verlangen kann? „Klar, denn wir fordern sie selbst von uns, wissen, wie viel Potenzial im Team steckt“, sagt Lukas Grgic. Der Routinier sieht Parallelen mit dem Vorjahr: „Auch da rutschten wir im Herbstverlauf ins Tief, gab es Rückschläge. Wir kamen etwas besser damit klar, da das Team noch um ein Eck älter war.“