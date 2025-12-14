Mann drehte durch und verletzte Opfer mit Messer

Wilde Szenen dürften sich in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck abgespielt haben! Dort soll ein 20-jähriger Syrer einen Landsmann (16) mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Auch ein weiterer Mann soll beteiligt gewesen sein. Der Angreifer wurde festgenommen.
Zur Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Samstag. Gegen 1 Uhr eskalierte ein Streit zwischen mehreren syrischen Staatsbürgern. Ein 20-Jähriger dürfte dann jedoch völlig eskaliert sein.
Zunächst verletzte er einen 16-jährigen Burschen mit dem Messer an der Hand und beschädigte obendrein die Jacke eines 25-jährigen Syrers. Der Angreifer konnte am Tatort angehalten werden.
Im Zuge einer Durchsuchung konnte bei dem Mann die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden.
Die Polizei
Polizei fand Messer, Anzeige folgt
Die Polizei nahm ihn wenig später fest. „Im Zuge einer Durchsuchung konnte bei dem Mann die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden“, schildert die Exekutive. Er wird nach abgeschlossener Ermittlung auf freiem Fuß angezeigt.
