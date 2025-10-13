Wiener Lokführer: Übergriffe auch in Strasshof?

„Er kam regelmäßig bei uns vorbei“

Wie Insider gegenüber der „Krone“ berichten, sei der Eisenbahnfreak im Museum kein Unbekannter gewesen. „Er kam regelmäßig bei uns vorbei, hat sich um die Dampfloks gekümmert, war freundlich – jemand, dem man so etwas nicht zutraut“, schildert ein Vereinsmitglied unter dem Eindruck des Verdachts. Jetzt herrscht – wie auch in Internet-Foren nachzulesen ist – zumindest Unsicherheit. Auch Vorwürfe werden laut.