Nahost-Experte: „Ohne Hamas wird es nicht gehen“

Während arabische Staaten und die Türkei derzeit eine aktive diplomatische Rolle einnehmen, sei Europas Einfluss im Nahen Osten massiv geschrumpft, meint Posch. „Die Zeiten, in denen die Europäer Initiativen gesetzt und inspiriert haben, sind vorbei“, erklärt er. Während arabische Staaten und die Türkei sowohl mit Israel als auch mit der Hamas sprechen können, seien die Europäer „mehr Zaungäste“.



„Achse des Widerstands ist Geschichte“

Die sogenannte „Achse des Widerstands“ - also das Bündnis aus Iran, Hisbollah, Hamas und den Huthi im Jemen – war laut Nahost-Experte Walter Posch „immer mehr Propaganda als Realität“. „Ja, sie hatte Erfolge – sie hat die Israelis unter Druck gesetzt“, sagt Posch, „aber das Kernelement war immer Syrien. Und Syrien ist gefallen.“ Damit seien die strategischen Grundlagen dieser Allianz zerbrochen. „Diese sogenannte Achse des Widerstands gehört mittlerweile in die Geschichtsbücher. Es wird noch Nostalgiker geben, die sie wiederbeleben wollen - aber im Moment ist das vorbei.“