Vor Bürgermeisterwahl: Skandalbau im Justiz-Visier
Ermittlungen laufen
Kurz vor der Bürgermeister-Neuwahl kracht es in der beschaulichen Salzburger Gemeinde Hof: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Personen. Mittendrin ist die ÖVP-Kandidatin für die Wahl am 16. November.
Das Gemeindeamt in Hof könnte Schauplatz eines Landkrimis sein: Ein (Ex-)Bürgermeister und Hofbesitzer, der sich wohl mit Tricksereien einen Neubau im Grünland absegnen lassen wollte – dessen Sohn ist offiziell Bauwerber. Dazu gibt es Gutachter, die scheinbar sehr gefällige Arbeiten für den Ortschef erledigt haben. Anwälte, die hohe Gagen kassieren.
Kommentare
