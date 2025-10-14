Vor Bürgermeisterwahl: Skandalbau im Justiz-Visier

Das Gemeindeamt in Hof könnte Schauplatz eines Landkrimis sein: Ein (Ex-)Bürgermeister und Hofbesitzer, der sich wohl mit Tricksereien einen Neubau im Grünland absegnen lassen wollte – dessen Sohn ist offiziell Bauwerber. Dazu gibt es Gutachter, die scheinbar sehr gefällige Arbeiten für den Ortschef erledigt haben. Anwälte, die hohe Gagen kassieren.