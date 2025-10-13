Prinz Sverre Magnus startet neues Leben in Italien

Wenn sein Halbbruder wegen Vergewaltigung vor Gericht steht, ist er weit weg: Prinz Sverre Magnus (19), der jüngste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52), hat still und leise Norwegen verlassen – und ist nach Italien gezogen!
Wie der Hof jetzt gegenüber dem Magazin „Se og Hør“ bestätigte, lebt der Prinz tatsächlich im Süden Europas. „Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet – unter anderem im Bereich Film und Fotografie“, heißt es in dem Statement.
Schon länger ist bekannt, dass Sverre Magnus ein Herz für die Kamera hat. Mit seinem eigenen Projekt „Sverre Magnus Productions“ will der junge Royal offenbar den Grundstein für eine Karriere hinter der Linse legen.
Sverre Magnus wohne mit seiner Freundin Amalie in Mailand. Sie studiert dort – und er nutzt die Zeit, um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Königlicher Nachwuchs auf eigenen Wegen
Damit ist das Nest im Schloss Skaugum fast leer: Auch Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (21) ist vor Kurzem ausgeflogen – sie studiert am anderen Ende der Welt, in Sydney, Australien!
Für Mama Mette-Marit ist das gleich doppelt schwer. Die Kronprinzessin nimmt sich aktuell eine dringend benötigte Auszeit, um sich wegen ihrer chronischen Lungenfibrose behandeln zu lassen. „Ich werde teils zu Hause, teils im Krankenhaus wohnen“, erklärte sie kürzlich offen. „Ich brauche jetzt etwas mehr Unterstützung, um meinen Alltag zu meistern.“
Und vor allem – worüber sie nicht spricht - muss sie viel Kraft tanken: Im Februar steht ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (28) wegen mehrfacher Vergewaltigung und weiterer Straftaten vor Gericht.
