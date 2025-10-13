Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Marius-Prozess

Prinz Sverre Magnus startet neues Leben in Italien

Royals
13.10.2025 15:32
Norwegens Kronprinz Haakon (l.) mit seinem Sohn Prinz Sverre Magnus (m.) und seinen Stiefsohn ...
Norwegens Kronprinz Haakon (l.) mit seinem Sohn Prinz Sverre Magnus (m.) und seinen Stiefsohn Marius.(Bild: Rodrigo Freitas / NTB)

Wenn sein Halbbruder wegen Vergewaltigung vor Gericht steht, ist er weit weg: Prinz Sverre Magnus (19), der jüngste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52), hat still und leise Norwegen verlassen – und ist nach Italien gezogen!

0 Kommentare

Wie der Hof jetzt gegenüber dem Magazin „Se og Hør“ bestätigte, lebt der Prinz tatsächlich im Süden Europas. „Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet – unter anderem im Bereich Film und Fotografie“, heißt es in dem Statement.

Schon länger ist bekannt, dass Sverre Magnus ein Herz für die Kamera hat. Mit seinem eigenen Projekt „Sverre Magnus Productions“ will der junge Royal offenbar den Grundstein für eine Karriere hinter der Linse legen.

Sverre Magnus wohne mit seiner Freundin Amalie in Mailand. Sie studiert dort – und er nutzt die Zeit, um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Lesen Sie auch:
Der 28-Jährige muss sich wegen Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Ihm drohen zehn Jahre ...
7 Opfer, 32 Straftaten
Marius Borg Høiby vor Gericht: Erste Tat mit 21?
02.09.2025
„Brauche mehr Hilfe!“
Lungen-Drama um Kronprinzessin Mette-Marit
22.09.2025
Lungenrehabilitation
Kronprinzessin Mette-Marit fällt einen Monat aus
19.09.2025

Königlicher Nachwuchs auf eigenen Wegen
Damit ist das Nest im Schloss Skaugum fast leer: Auch Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (21) ist vor Kurzem ausgeflogen – sie studiert am anderen Ende der Welt, in Sydney, Australien!

Für Mama Mette-Marit ist das gleich doppelt schwer. Die Kronprinzessin nimmt sich aktuell eine dringend benötigte Auszeit, um sich wegen ihrer chronischen Lungenfibrose behandeln zu lassen. „Ich werde teils zu Hause, teils im Krankenhaus wohnen“, erklärte sie kürzlich offen. „Ich brauche jetzt etwas mehr Unterstützung, um meinen Alltag zu meistern.“

Und vor allem – worüber sie nicht spricht - muss sie viel Kraft tanken: Im Februar steht ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (28) wegen mehrfacher Vergewaltigung und weiterer Straftaten vor Gericht.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
227.186 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.362 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
152.125 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2948 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1194 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1095 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Mehr Royals
Vor Marius-Prozess
Prinz Sverre Magnus startet neues Leben in Italien
Geldregen bei Royals
König Charles III. jetzt reicher als die Queen!
„Projekt Tauwetter“
Harry und Meghan verfolgen royalen Geheimplan!
Prinz in Tränen
Bei diesem Gespräch zerriss es William das Herz!
Mit Harry in New York
Meghan sorgt mit XXL-Ausschnitt für Aufsehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf