Prinz Sverre Magnus startet neues Leben in Italien

Für Mama Mette-Marit ist das gleich doppelt schwer. Die Kronprinzessin nimmt sich aktuell eine dringend benötigte Auszeit, um sich wegen ihrer chronischen Lungenfibrose behandeln zu lassen. „Ich werde teils zu Hause, teils im Krankenhaus wohnen“, erklärte sie kürzlich offen. „Ich brauche jetzt etwas mehr Unterstützung, um meinen Alltag zu meistern.“