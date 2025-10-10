Harry und Meghan verfolgen royalen Geheimplan!

​Aufbau auf Harrys Solobesuch

„Project Thaw“ soll auf dem vermeintlichen Erfolg von Harrys jüngstem Besuch in Großbritannien aufbauen. Der Herzog von Sussex war im vergangenen Monat für karitative Engagements in seiner Heimat und wurde, was als entscheidend gilt, zu einem Tee mit seinem Vater, König Charles III., in Clarence House empfangen – das erste Treffen der beiden seit 19 Monaten.