Kronprinzessin Mette-Marit fällt einen Monat aus

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose

Mette-Marit gab 2018 bekannt, dass sie an einer Lungenfibrose leidet. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Eine Folge der Erkrankung ist, dass die 52-Jährige bei öffentlichen Anlässen immer wieder etwas kürzertritt oder Termine ganz absagt.