Lungenrehabilitation

Kronprinzessin Mette-Marit fällt einen Monat aus

Royals
19.09.2025 11:51
Der norwegische Palast teilte am Donnerstag mit, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungenrehabilitation unterziehen wird. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon leidet an einer Lungenfibrose.(Bild: APA/AFP/NTB/Jonas Been Henriksen)

Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit: Die Ehefrau von Kronprinz Haakon muss sich eine längere Auszeit nehmen, wie der Palast am Freitag mitteilte. Die 52-Jährige wird sich einer Lungenrehabilitation unterziehen und wird daher einen Monat lang bei öffentlichen Terminen fehlen.

0 Kommentare

In einer Pressemitteilung des norwegischen Palasts hieß es, dass sich die Kronprinzessin in zwei Wochen die Behandlung beginnen wird. „Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit wird ab Anfang Oktober einen Monat lang eine Lungenrehabilitation in Norwegen absolvieren“, heißt es in dem Statement.

Nur wenige Ausnahmen
Daher werde Mette-Marit „im Oktober keine offiziellen Aufgaben wahrnehmen, es sind jedoch einige Ausnahmen geplant, wie beispielsweise das Abendessen für die Vertreter des Stortings im Königspalast am 23. Oktober“, wurde weiter mitgeteilt.

Wegen einer Lungen-Reha fällt Mette-Marit im Oktober bei offiziellen Terminen des norwegischen Königshauses aus.(Bild: Viennareport)

Voraussichtlich werde die Kronprinzessin ihre offiziellen Engagements aber im November wieder aufnehmen, kündigte der Palast abschließend an. 

Mette-Marit leidet an Lungenfibrose
Mette-Marit gab 2018 bekannt, dass sie an einer Lungenfibrose leidet. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Eine Folge der Erkrankung ist, dass die 52-Jährige bei öffentlichen Anlässen immer wieder etwas kürzertritt oder Termine ganz absagt.

Im Frühjahr hatte der Osloer Hof davon berichtet, dass Mette-Marit tägliche Beschwerden aufgrund der Erkrankung habe. Sie brauche deshalb mehr Ruhe und ihre Tagesform könne sich schneller verändern als bisher, hieß es damals in einer Mitteilung des Königshauses. Kurz darauf hatte die sehr an Literatur interessierte Kronprinzessin einen geplanten Besuch auf der Leipziger Buchmesse abgesagt.

