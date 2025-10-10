Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prinz in Tränen

Bei diesem Gespräch zerriss es William das Herz!

Royals
10.10.2025 10:23

Prinz William musste beim Gespräch mit Rhian Manning deutlich mit den Tränen kämpfen. Die walisische Mutter erzählte ihm von einer Tragödie, die kaum vorstellbar ist: Nur fünf Tage nach dem Tod ihres einjährigen Sohnes George nahm sich ihr Mann Paul das Leben. 

0 Kommentare

Das emotionale Treffen fand anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit statt – ein Thema, das dem britischen Thronfolger seit Jahren am Herzen liegt.

In einem jetzt veröffentlichten Video ist zu sehen, wie William aufmerksam zuhört, als Rhian von ihrem Schmerz berichtet. 

Bei einer Tasse Tee schilderte die Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation 2wish, die Familien nach dem plötzlichen Verlust eines Kindes unterstützt, wie sie gelernt hat, weiterzuleben – für ihre beiden anderen Kinder, Holly und Isaac. „Bevor wir George verloren haben, waren wir so glücklich. Und ich denke, das zeigt, dass es jedem passieren kann“, sagte Rhian ruhig.  „Niemand spricht wirklich darüber.“

Ein Moment, der unter die Haut geht: Prinz William musste beim Gespräch mit Rhian Manning ...
Ein Moment, der unter die Haut geht: Prinz William musste beim Gespräch mit Rhian Manning deutlich mit den Tränen kämpfen. Manning musste fünf Tage nach dem Tod ihres einjährigen Babys den Selbstmord ihres Mannes verkraften.(Bild: https://x.com/KensingtonRoyal)

„Warum bist du nicht zu mir gekommen?“
Auf die Frage, was sie ihrem verstorbenen Mann heute sagen würde, antwortete Rhian: „Ich würde ihn einfach nur hinsetzen und fragen: ‘Warum bist du nicht zu mir gekommen?‘ Er hat so viele schöne Momente verpasst. Wir hätten das überstehen können.“

In diesem Moment bricht die Stimme des Prinzen. Sichtlich bewegt, seine Augen feucht, sagt William leise: „Es tut mir leid … es ist nur … es ist schwierig, diese Fragen zu stellen.“

Rhian legte beruhigend ihre Hand auf seine und antwortete mitfühlend: „Es ist okay. Sie haben selbst Kinder. Und Sie haben auch Trauer erlebt.“

Seit Jahren engagiert sich Prinz William gemeinsam mit Prinzessin Kate für die psychische Gesundheit.

Er weiß selbst, wie sehr Verlust das Leben verändert: Als Teenager verlor er seine Mutter, Prinzessin Diana, bei einem tragischen Autounfall.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Kate hat am Donnerstag eine Wohltätigkeitsorganisation in Oxford besucht und dort ...
„Ständige Ablenkung“
Prinzessin Kate warnt vor Entfremdung durch Handys
09.10.2025
Rares Geständnis
Prinz William offenbart seine dunkelsten Monate
26.09.2025

Damals musste er Haltung zeigen, wo er eigentlich hätte weinen dürfen. Vielleicht ist es genau diese Erfahrung, die ihn heute so tief mit anderen Betroffenen verbindet.

„Der beste Weg, Selbstmord zu verhindern, ist, darüber zu sprechen“
Nachdem er sich gesammelt hatte, fand William bewegende Worte: „Der beste Weg, Selbstmord zu verhindern, ist, darüber zu sprechen. Sprechen Sie frühzeitig – mit Ihren Lieben, Ihren Freunden. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte geteilt haben.“

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
152.481 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
110.883 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1331 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1220 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1179 mal kommentiert
Mehr Royals
Prinz in Tränen
Bei diesem Gespräch zerriss es William das Herz!
Mit Harry in New York
Meghan sorgt mit XXL-Ausschnitt für Aufsehen
Royale Herbst-Looks
Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz
„Ständige Ablenkung“
Prinzessin Kate warnt vor Entfremdung durch Handys
Wirbel im Netz
Märtha Louise kontert Lavendel-Ehe-Gerüchte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf