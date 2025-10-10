Bei diesem Gespräch zerriss es William das Herz!

In einem jetzt veröffentlichten Video ist zu sehen, wie William aufmerksam zuhört, als Rhian von ihrem Schmerz berichtet.

Bei einer Tasse Tee schilderte die Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation 2wish, die Familien nach dem plötzlichen Verlust eines Kindes unterstützt, wie sie gelernt hat, weiterzuleben – für ihre beiden anderen Kinder, Holly und Isaac. „Bevor wir George verloren haben, waren wir so glücklich. Und ich denke, das zeigt, dass es jedem passieren kann“, sagte Rhian ruhig. „Niemand spricht wirklich darüber.“