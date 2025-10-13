Auf Flucht in Mauer: Neue Sorgen wegen Schleppern

Beängstigender Blick zurück: Gefährliche Einsätze im Kampf gegen illegale Migration hatten sich seit Ende 2022 in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf gehäuft. In Horitschon war ein Schlepperbus nach einer Horrortour gegen einen Zaun gekracht – sechs Verletzte landeten im Spital. Wie hoch das Risiko ist, zeigten viele dramatische Fälle. In der Nacht auf 4. März 2023 hatte ein Schlepper (29) in Ritzing die Grenze durchbrochen und war auf einen Soldaten zugerast.