Anpassung der Ortstaxe ab 1. Jänner 2026

Die Mehreinnahmen sollen in die Stärkung der Regionen fließen. Die Taxe soll sich im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld bewegen.
So wie in anderen Bundesländern wird demnächst die von den Nächtigungsgästen zu entrichtende Ortstaxe im Burgenland angehoben. Geplant ist die Anpassung mit 1. Jänner 2026. Gleichzeitig dürfte die Kurtaxe auf denselben Wert angeglichen werden. Ein entsprechender Antrag soll schon in der nächsten Landtagssitzung am Donnerstag zur Sprache kommen.
Modernes Management
„Wir entwickeln im Burgenland ein modernes, nachhaltiges Destinationsmanagement mit klarer Ausrichtung auf unsere Gäste und künftige Anforderungen des Marktes. Die Ortstaxe dient dazu, den Gemeinden, dem Rettungsdienst und dem Burgenland-Tourismus die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen zu können“, erklärt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.
„Ortstaxe im Mittelfeld“
Der Fokus liege bei der Entscheidung auf der Stärkung der Regionen im Sinne des Fremdenverkehrs und des Ausbaus der Infrastruktur. Die Anpassung erfolge „marktkonform“. „Soweit derzeit bekannt ist, wird sich die Höhe der Ortstaxe im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld bewegen“, teilt Tunkel vorab mit.
