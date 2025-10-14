Anpassung der Ortstaxe ab 1. Jänner 2026

So wie in anderen Bundesländern wird demnächst die von den Nächtigungsgästen zu entrichtende Ortstaxe im Burgenland angehoben. Geplant ist die Anpassung mit 1. Jänner 2026. Gleichzeitig dürfte die Kurtaxe auf denselben Wert angeglichen werden. Ein entsprechender Antrag soll schon in der nächsten Landtagssitzung am Donnerstag zur Sprache kommen.