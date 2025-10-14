Als ein Gemüsegärtner (85) die Nerven verloren hat

Grinsend hinter dem geschlossenen Fenster

Letzteres führt der Rentner auf „jahrelanges, systematisches Mobbing“ zurück. „Wir teilen uns das Gemeinschaftsgrundstück, das ist notariell beglaubigt. Irgendwann hat er dann gemeint, dass alles ihm gehört.“ Erwähnt werden umgeschnittene Himbeersträucher, Zuchtwein-Rebstöcke und Bäume. „Als er dann mein Gewächshaus niedergerissen hat, um dort Holz zu lagern, hat das bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht“, so der – laut Eigendefinition – „passionierte Hobby-Gemüsegärtner“, der vor Zorn geweint habe und sich plötzlich mit dem Messer im Innenhof wiederfand. „Der große Gefährdete stand im ersten Stock hinter dem geschlossenen Fenster und hat gegrinst. Selbst wenn ich das Messer geworfen hätte, wäre ihm nichts passiert.“ Und überhaupt: „Ich hätte diese Tat gar nie ausüben können, weil ich wegen Arthrose nicht einmal eine Zitrone auspressen kann.“