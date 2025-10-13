Vorteilswelt
10 Migranten verletzt

Schlepper kracht bei Verfolgungsjagd in Gebäude

Burgenland
13.10.2025 09:12
Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Grenzübergangs in Andau.
Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Grenzübergangs in Andau.(Bild: © Fritz Hiersche - Austria)

Mit zehn Flüchtlingen an Bord hat sich ein Schlepper in der Nacht auf Montag eine Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei über die Grenze hinweg geliefert. Im Burgenland baute der Fahrer dann einen Unfall. Der Schwerverletzte liegt im Spital und wurde festgenommen.

Die ungarische Polizei wollte Schlepper aus Pakistan noch in Ungarn anhalten. Der flüchtete allerdings. Von den Exekutivbeamten über die Grenze verfolgt, verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte bei Andau (Bezirk Neusiedl am See) in ein landwirtschaftliches Gebäude. Bei dem Crash wurde der Lenker im Wagen eingeklemmt.

Minderjährige Mädchen verletzt
Im Fahrzeug befanden sich zehn Flüchtlinge – Männer und Frauen aus der Türkei und Afghanistan und auch zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Sie alle wurden verletzt und von der Rettung in das AKH und das Donauspital in Wien sowie das Krankenhaus in Eisenstadt gebracht.

Der schwer verletzte Schlepper musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden. Er wurde festgenommen und wird im Spital von der Polizei überwacht. Die Erhebungen laufen noch, hieß es.

Heuer vier Schlepper aufgegriffen
Der Vorfall mit dem Schlepperfahrzeug war im Burgenland der erste seit November 2024, so Polizeisprecher Helmut Marban. 2023 habe es mehrere ähnliche Situationen gegeben, danach seien die Durchbrüche von Schlepperfahrzeugen an der Grenze mit „polizeilicher Nacheile“ und die illegale Migration im Allgemeinen zurückgegangen. Heuer wurden im Burgenland bisher rund 2500 Flüchtlinge und vier Schlepper aufgegriffen, so Marban.

Burgenland
