Schlepper kracht bei Verfolgungsjagd in Gebäude

Heuer vier Schlepper aufgegriffen

Der Vorfall mit dem Schlepperfahrzeug war im Burgenland der erste seit November 2024, so Polizeisprecher Helmut Marban. 2023 habe es mehrere ähnliche Situationen gegeben, danach seien die Durchbrüche von Schlepperfahrzeugen an der Grenze mit „polizeilicher Nacheile“ und die illegale Migration im Allgemeinen zurückgegangen. Heuer wurden im Burgenland bisher rund 2500 Flüchtlinge und vier Schlepper aufgegriffen, so Marban.