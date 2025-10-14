Wandern und Genießen im herbstlichen Burgenland

Burgenlands schönste Routen bieten besondere Höhepunkte für alle Sinne.
Wenn die Sonne tiefer steht und die Reben in Gold, Rot und Kupfer leuchten, ist die beste Wanderzeit. Vom nebelumhüllten Seewinkel über das Blaufränkischland bis zu den stillen Hügeln des Südburgenlands offenbart jede Region ihren eigenen Zauber. Der Panoramaweg im Welterbe Naturpark Neusiedler See etwa führt 27 Kilometer durch sanfte Hügel von Donnerskirchen über Purbach, Breitenbrunn, Winden bis nach Jois.
Gemeinden liegen an Bahnstation
Immer im Blick: der Neusiedler See, das Leithagebirge und der weite pannonische Himmel. Entlang der Route warten kulturelle Highlights wie die historische Kellergasse in Purbach oder das „Haus des Weines“ in Donnerskirchen. Der Panoramaweg ist gut öffentlich erreichbar – jede der fünf Gemeinden liegt direkt an einer Bahnstation.
Der WeinSteinWeg führt durchs Blaufränkischland des Mittelburgenlandes. Dichte Eichenwälder und sonnige Rebhänge machen das besondere Flair aus. Kulturhistorische Kleinode wie verwunschene Marterl und idyllische Kapellen säumen den Weg. Die charmante Ortsvinothek in Neckenmarkt lädt zum Verkosten und Entdecken ein.
Genussvolles Rasten
Im Südburgenland verläuft der Drei Weinberge-Rundweg durch malerische Landschaften: Weingärten, alte Streuobstwiesen und stille Waldwege. Und mittendrin der Wein. Am Eisenberg laden Weingüter zu unvergesslichen Verkostungen ein. Entlang des Weges warten urige Buschenschenken und servieren Hausgemachtes in gemütlicher Atmosphäre – perfekt für eine genussvolle Rast.
