Wandern und Genießen im herbstlichen Burgenland

Wenn die Sonne tiefer steht und die Reben in Gold, Rot und Kupfer leuchten, ist die beste Wanderzeit. Vom nebelumhüllten Seewinkel über das Blaufränkischland bis zu den stillen Hügeln des Südburgenlands offenbart jede Region ihren eigenen Zauber. Der Panoramaweg im Welterbe Naturpark Neusiedler See etwa führt 27 Kilometer durch sanfte Hügel von Donnerskirchen über Purbach, Breitenbrunn, Winden bis nach Jois.