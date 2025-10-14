Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traumhafte Routen

Wandern und Genießen im herbstlichen Burgenland

Burgenland
14.10.2025 13:55
Vieles zu entdecken beim Wandern im Herbst: Wein und Genuss bringen Ausgleich zum Alltag.
Vieles zu entdecken beim Wandern im Herbst: Wein und Genuss bringen Ausgleich zum Alltag.(Bild: Maria Hollunder)

Burgenlands schönste Routen bieten besondere Höhepunkte für alle Sinne.

0 Kommentare

Wenn die Sonne tiefer steht und die Reben in Gold, Rot und Kupfer leuchten, ist die beste Wanderzeit. Vom nebelumhüllten Seewinkel über das Blaufränkischland bis zu den stillen Hügeln des Südburgenlands offenbart jede Region ihren eigenen Zauber. Der Panoramaweg im Welterbe Naturpark Neusiedler See etwa führt 27 Kilometer durch sanfte Hügel von Donnerskirchen über Purbach, Breitenbrunn, Winden bis nach Jois.

Gemeinden liegen an Bahnstation
Immer im Blick: der Neusiedler See, das Leithagebirge und der weite pannonische Himmel. Entlang der Route warten kulturelle Highlights wie die historische Kellergasse in Purbach oder das „Haus des Weines“ in Donnerskirchen. Der Panoramaweg ist gut öffentlich erreichbar – jede der fünf Gemeinden liegt direkt an einer Bahnstation.

Der WeinSteinWeg führt durchs Blaufränkischland des Mittelburgenlandes. Dichte Eichenwälder und sonnige Rebhänge machen das besondere Flair aus. Kulturhistorische Kleinode wie verwunschene Marterl und idyllische Kapellen säumen den Weg. Die charmante Ortsvinothek in Neckenmarkt lädt zum Verkosten und Entdecken ein.

Die Franziskuskapelle im Blaufränkischland.
Die Franziskuskapelle im Blaufränkischland.(Bild: BurgenlandTourismus_stillsandemotions)

Genussvolles Rasten
Im Südburgenland verläuft der Drei Weinberge-Rundweg durch malerische Landschaften: Weingärten, alte Streuobstwiesen und stille Waldwege. Und mittendrin der Wein. Am Eisenberg laden Weingüter zu unvergesslichen Verkostungen ein. Entlang des Weges warten urige Buschenschenken und servieren Hausgemachtes in gemütlicher Atmosphäre – perfekt für eine genussvolle Rast.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 16°
Symbol wolkig
Güssing
7° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
6° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 15°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
330.917 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
163.862 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.412 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3302 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
913 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Burgenland
Große Bilanz
Wie der Wein im Land die Kassen klingeln lässt
In Landtagssitzung
Anpassung der Ortstaxe ab 1. Jänner 2026
Ab 2026
Verladestation Deutschkreutz: Bau ist auf Schiene
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Strafe trotz Einkauf
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf