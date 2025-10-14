Wie der Wein im Land die Kassen klingeln lässt

Weinbau hat größte Bedeutung

Beherbergung und Gastronomie profitieren rundum. Darüber hinaus darf sich der Weintourismus über fünf Prozent der Urlauber freuen, die weinbezogene Aktivitäten nutzen. Sie geben im Schnitt 18 Prozent mehr pro Tag aus als andere Gäste. Noch ein interessantes Detail: Mit einem Beitrag von 29,5 Prozent hat der Weinbau im Burgenland im Österreich-Vergleich die größte Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion. Das ist, was zählt.