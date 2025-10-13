Covid: Virenlast steigt seit drei Monaten an

Auffällig hohe Werte in der Kläranlage Ludesch

Da die Erkrankung nicht mehr meldepflichtig ist, liegen beim Land Vorarlberg zwar keine Zahlen vor – die Virenbelastung im Abwasser der Vorarlberger Kläranlagen aber spiegelt das Infektionsgeschehen ganz gut wider. „Die Virenlast ist in den vergangenen drei Monaten kontinuierlich gestiegen. Daraus lässt sich ableiten, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen in den jeweiligen Einzugsgebieten langsam, aber stetig erhöht“, hieß es seitens des Landes auf „Krone“-Anfrage. Auffällig hohe Werte habe es Mitte September in der Kläranlage Ludesch gegeben. Nun aber zeige sich dort eine Trendumkehr.